إرتباك في تداولات العملات الأجنبية بالأسواق الموازية في الخرطوم

السودان اليوم :

كشف متعاملون مع الأسواق الموازية للعملات الأجنبية بالخرطوم عن وجود ارتباك كبير في حركة العملات في تداولات نهاية الأسبوع

وأكدوا أن أسعار بيع الدولار تراوحت في تداولات اليوم “الخميس” بين ٨٢.٥ جنيه إلى ٨٣ جنيه مقارنة بـ ٨٢ جنيه خلال الايام الماضية فيما بلغ سعر الشراء ٨١ جنيهاً مقارنة بـ ٨٠ جنيه الأيام الماضية.

وأوضح عدد من المتعاملين مع سوق العملات تحدثوا لـ (باج نيوز) تباين مقومات العرض والطلب في الأسواق خلال الأيام الماضية.

وأشاروا إلى أن أسعار بيع الريال السعودي بلغت ٢٢.٣ جنيهاً فيما بلغ سعر الشراء ٢١.٥ جنيه.