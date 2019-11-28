اخبار السودان اليوم

إرتباك في تداولات العملات الأجنبية بالأسواق الموازية في الخرطوم

Photo of ahmed ahmed منذ 11 دقيقة
0 أقل من دقيقة
الدولار

السودان اليوم :

كشف متعاملون مع الأسواق الموازية  للعملات الأجنبية بالخرطوم عن وجود ارتباك كبير في حركة العملات في تداولات نهاية الأسبوع
وأكدوا أن أسعار بيع الدولار تراوحت في تداولات اليوم “الخميس”  بين ٨٢.٥ جنيه إلى ٨٣ جنيه مقارنة بـ ٨٢ جنيه خلال الايام الماضية فيما بلغ سعر الشراء ٨١ جنيهاً مقارنة بـ ٨٠ جنيه الأيام الماضية.
وأوضح عدد من المتعاملين مع سوق العملات تحدثوا لـ (باج نيوز)  تباين مقومات العرض والطلب في الأسواق خلال الأيام الماضية.
وأشاروا إلى أن أسعار بيع الريال السعودي بلغت ٢٢.٣ جنيهاً فيما بلغ سعر الشراء ٢١.٥ جنيه.







تطبيق اخبار اليمن
الوسوم
إرتباك الأجنبية الخرطوم العملات الموازية بالأسواق تداولات في
Photo of ahmed

ahmed

مقالات ذات صلة

Photo of الهلال يطوي ملف الخلافات ويجهز المفاجآت لـ”الزيمبابوي”

الهلال يطوي ملف الخلافات ويجهز المفاجآت لـ”الزيمبابوي”

منذ ساعتين
Photo of الثروة الحيوانية تسعي لتخصيص مساحات زراعية لمنتجي الألبان

الثروة الحيوانية تسعي لتخصيص مساحات زراعية لمنتجي الألبان

منذ 3 ساعات
Photo of “ريال” مدريد يكشف موقف “هازارد” من “الكلاسيكو”

“ريال” مدريد يكشف موقف “هازارد” من “الكلاسيكو”

منذ 4 ساعات
Photo of (فيفا) يمهل مهاجم الخرطوم للرد على شكوى ناديه

(فيفا) يمهل مهاجم الخرطوم للرد على شكوى ناديه

منذ 4 ساعات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق