إرهابي في تنظيم القاعدة يقود ميليشيات الإخوان في شبوة

كشفت مصادر عسكرية، عن هوية إرهابي ظهر في صور بثت على شبكة الإنترنت، وهو يوجه عناصر تابعة له خلال مواجهات مع قوات النخبة الشبوانية، الجمعة.وقال مصدر عسكري أن القيادي في تنظيم القاعدة والمطلوب للولايات المتحدة الأمريكية “أبو البراء البيضاني” هو من انتشرت صوره على الانترنت وهو يقود ميليشيات الإخوان في شبوة، مشيراً إلى أن البيضاني ظهر في كلية النفط بشبوة وهو يقود مليشيات الإخوان بعد إعلانها السيطرة على الكلية.وأشارت مصادر ميدانية إلى إن عدداً من فرق القناصة التابعة للإخوان وصلت إلى مدينة عتق قادمة من مأرب وصنعاء، للمشاركة في معارك شبوة ضد قوات النخبة الشبوانية.وأضافت المصادر أن هذه المجاميع قسمت الى مجموعتين تم تسليم المجموعة الأولى إلى محمد سعيد شرهان والمجموعة الثانية تسلمها أحمد علي الاجدع.

وأكدت المصادر أن من بين تلك المجاميع بعض المعتقلين من تنظيم القاعدة، ومنهم من شارك في حرب العراق وأفغانستان ومنهم “الزائدي والاجدع والابي”، وغيرهم بعد أن تم الإفراج عنهم من قبل ميليشيا الحوثي في وقت سابق، وذلك عبر صفقه تمت بين الإخوان وجماعة الحوثي.