إزالة العشوائيات من الشيخ عثمان

4 مايو / خاص

قامت قوات الحزام الأمني بازالة البسطات العشوائية وتنشر حواجز أمنية بالشيخ عثمان، للقضاء على تكدس الطرق وتعطل حركة السير.

وأزالت قوات الحزام الأمني اليوم الخميس، عددًا من البسطات العشوائية في مديرية الشيخ عثمان بالعاصمة عدن.

وأعلنت قيادة عمليات القطاع، أنها دشنت حملة لإزالة العشوائيات وإقامة حواجز أمنية، قبيل فرض نقاط تفتيش بالمنطقة.

وكشفت عن مرحلة ثانية من حملة إزالة إشغالات الطريق، في مديرية الشيخ عثمان بالعاصمة عدن، بالتعاون مع السلطات المحلية.