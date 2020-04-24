إسترداد أصولا بمليار دولار من “المستثمر السري” للإخوان

السودان اليوم :

أعلنت لجنة تفكيك نظام الإخوان البائد في السودان، الخميس، استرداد ممتلكات وأصول بقيمة 1.2 مليار دولار من الإخواني عبدالباسط حمزة المعروف بـ”المستثمر السري” للحركة الإسلامية السياسية.

وقال عضو اللجنة صلاح مناع، في تصريحات صحفية، إن عبدالباسط حمزة حصل على هذه الأموال بطرق غير مشروعة، حيث ظهر خلال فترة قصيرة كواحد من أثرياء السودان.

وأضاف بحسب العين الاخبارية، أن حمزة عمل ضابطا صغيرا في القوات المسلحة، ثم تغلغل في قطاع الاتصالات، وتورط في بيع شركة موباتيل السودانية بمبلغ يساوي 10% فقط من قيمتها الحقيقية.

وتورط في نقل فرع لشركة سوداتيل للاتصالات السودانية للخارج، واستثمار أموالها لصالح نظام الإخوان، ولم يعيد هذه الأموال للداخل، وأسس شركات وهمية نهب بموجبها أموال الشعب.

واستردت لجنة التفكيك أراضي سكنية وزراعية من عبدالباسط حمزة تقدر مساحتها بمليون فدان.

وبحسب مؤتمر اللجنة، الذي تحدث خلاله رئيسها الفريق ياسر العطا، ونائبه محمد الفكي، وعدد من أعضائها، فإن الأملاك المستردة من عبدالباسط تتضمن 30 مليون من شركة “أم تي إن” للاتصالات، وأسهما بمول عفراء، وفندق السلام روتانا.

وتابعت اللجنة أنها قررت إنهاء وظائف عدد ضخم من منسوبي الإخوان البائد بعدما ثبت تعيينهم على أساس الولاء السياسي، وسيتم إعلان ذلك رسميا عقب عيد الفطر.

وتعهدت اللجنة بالمضي قدما في تفكيك نظام الإخوان البائد، واسترداد الأموال المنهوبة تحقيقا لتطلعات الشعب، وأهداف الثورة.

وفي مطلع الأسبوع جمد بنك السودان المركزي أرصدة وحسابات الإخواني عبدالباسط حمزة، وآخرين في جميع المصارف، استجابة لطلب لجنة التمكين.