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إستعدادات جديدة لمجابهة فيروس كورونا

8 أبريل، 2020
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السودان اليوم:
عقدت اللجنة العليا للطوارئ الصحية بالسودان، اليوم الثلاثاء، اجتماعا برئاسة الدكتور صديق تاور عضو مجلس السيادة نائب رئيس اللجنة، ناقشت خلاله مزيدا من التدابير لمجابهة فيروس كورونا، واطلعت على تطورات أوضاع الوباء بالسودان.
وقال وزير الثقافة والإعلام عضو اللجنة العليا للطوارئ الصحية بالسودان -في تصريح صحفي – إن وزارة الصحة أوضحت أن عدد الإصابات وصلت إلى ١٤ حالة، مؤكدا زيادة قدرة الوزارة على الفحص الطبي.
وأشار وزير الإعلام السوداني إلى أن اللجنة اتخذت عددا من القرارات والتوجيهات، منها قيام الأجهزة الأمنية بتوفير الحماية للكوادر الصحية، كما كلفت اللجان المختصة بإعداد تقارير نهائية على ضوئها سيتم اتخاذ قرار من اللجنة بخصوص إعلان الحظر الكامل أو إغلاق الكثير من الأسواق والمحال التي ليس لها ارتباط باحتياجات المواطنين الأساسية.
وأضاف أن الوزراء المختصين قدموا تقارير حول كيفية توفير وزارة المالية للمبالغ المطلوبة للقطاعات المتأثرة حال إعلان الحظر الكامل، وتوفير السلع الأساسية بالأسعار المعقولة من وزارة الصناعة، وإيقاف العمل بالقطاع الحكومي من وزارة العمل، حتى تتمكن الدولة من التصدي ومواجهة تفشي وانتشار الجائحة.

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إستعدادات جديدة فيروس كورونا لمجابهة

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