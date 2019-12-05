إستقرار في أسعار الفواكه بالأسواق

السودان اليوم :

كشفت جولة الصيحة بالأسواق عن استقرار أسعار الفواكه بالأسواق، ومن الملاحظ أن يشهد الوارد كميات كبيرة من البطيخ من بعض الولايات، وأوضح، التاجر الحر عبد الرحمن أن سعر دستة القريب تراوحت بين 180-200 جنيه، أما الدستة من البرتقال الأصفر فبلغت50 جنيهاً والدستة من الأخضر بلغت40 جنيهاً ودستة المانجو 80 جنيهاً فيما تراوح كيلو الموز بين 25-30 جنيهاً.

أما القطعة من البطيخ فتراوحت ما بين 40-100 جنيه حسب الحجم، أما القطعة من الشمام فبلغت 40 جنيهاً، مشيرًا إلى أن دستة التفاح بواقع 300 جنيه، أما القطعة بـ 25 جنيهاً والقطعة من الرمان تتراوح ما بين 20-40 جنيهاً، وقال إن نسبة الإقبال يمكن وصفها بالجيدة.