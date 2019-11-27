اليمن العربي

إستكمال تحويل رسوم طلاب اليمن المبتعثين للدراسة في 15 دولة

اليمن العربي اليمن العربي منذ 19 دقيقة
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أعلنت وزارة المالية عن إستكمال تحويل الرسوم الدراسية للعام الدراسي 2018 – 2019م للطلاب المبتعثين في 15 دولة، بحسب الكشوفات والأسماء المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

 

ونقلت وكالة سبأ الرسمية، عن وزير المالية سالم بن بريك، التزام الوزارة بالضوابط المالية المتعلقة بالرسوم الدراسية وكشوفات التخرج انسجامًا مع فترات الابتعاث لكافة المراحل في مستويات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه .

 

وأضاف أن الوزارة ستعمل على ترجمة توجيهات رئيس الوزراء، بتوفير قيمة تذاكر السفر للطلاب الذين انتهت فترة ابتعاثهم العلمي.

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اليمن العربي

اليمن العربي

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