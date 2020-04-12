إسقاط طائرة كانت تحلق على ارتفاع منخفض فوق مدينة مأرب قبل قليل

تمكنت قوات الجيش الوطني، قبل قليل، من إسقاط طائرة حوثية مسيرة، كانت تحلق على ارتفاع منخفض فوق مدينة محافظة مأرب (شرقي اليمن).

وقالت مصادر محلية، إن القوات الحكومية تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة تابعة لمليشيا الحوثي الإنقلابية، في سماء مدينة مأرب.

وأضافت، إن القوات الحكومية اسقطت الطائرة الحوثية قبل أن تحقق أي عملية عسكرية لها في المدينة.

وكانت مليشيا الحوثي قد استهدفت مدينة مأرب بثلاثة صواريخ باليستية خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأسفر القصف عن سقوط جرحى من المدنيين.