الخبر اليمني

إسقاط طائرة مسيرة حوثية في الجوف

الخبر اليمني الخبر اليمني منذ 8 دقائق
0 أقل من دقيقة
إسقاط طائرة مسيرة حوثية في الجوف

اسقطت قوات الجيش الوطني، طائرة مسيّرة تابعة لمليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في محافظة الجوف شمال شرقي البلاد.
وقالت مصادر ميدانية ” إن قوات الجيش الوطني تمكنت من إسقاط الطائرة المسيّرة في سماء منطقة “القعيف” بمديرية برط العنان”.
بالتزامن مع ذلك أحبطت قوات الجيش الوطني، محاولات تسلل لمليشيا الحوثي، باتجاه مواقع محررة، في عدة جبهات بالمحافظة ذاتها بحسب مصادر ميدانية.
ووفقا للمصادر” تكبدت ميلشيا الحوثي المتمردة خسائر فادحة في الأرواح والعتاد”.

الوسوم
إسقاط الجوف حوثية طائرة في مسيرة

مقالات ذات صلة

Photo of البرلمان يحدد موعد انعقاد جلسته بعدن

البرلمان يحدد موعد انعقاد جلسته بعدن

منذ ساعتين
Photo of الحكومة اليمنية تطالب الأمين العام للأمم المتحدة بإيقاف المحاكمات غير القانونية بحق اليمنيين

الحكومة اليمنية تطالب الأمين العام للأمم المتحدة بإيقاف المحاكمات غير القانونية بحق اليمنيين

منذ ساعتين
Photo of الرباعية الدولية تؤكد على «4» قضايا وردت في اتفاق الرياض

الرباعية الدولية تؤكد على «4» قضايا وردت في اتفاق الرياض

منذ 15 ساعة
Photo of الدفاع تنعي استشهاد عدد من الضباط بصاروخ حوثي في مأرب

الدفاع تنعي استشهاد عدد من الضباط بصاروخ حوثي في مأرب

منذ 15 ساعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق