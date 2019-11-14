إسقاط طائرة مسيرة حوثية في الجوف

اسقطت قوات الجيش الوطني، طائرة مسيّرة تابعة لمليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في محافظة الجوف شمال شرقي البلاد.

وقالت مصادر ميدانية ” إن قوات الجيش الوطني تمكنت من إسقاط الطائرة المسيّرة في سماء منطقة “القعيف” بمديرية برط العنان”.

بالتزامن مع ذلك أحبطت قوات الجيش الوطني، محاولات تسلل لمليشيا الحوثي، باتجاه مواقع محررة، في عدة جبهات بالمحافظة ذاتها بحسب مصادر ميدانية.

ووفقا للمصادر” تكبدت ميلشيا الحوثي المتمردة خسائر فادحة في الأرواح والعتاد”.