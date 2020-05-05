عدن الغد

إسقاط مسيرة حوثية بجبهة مريس شمالي الضالع

5 مايو، 2020
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إسقاط مسيرة حوثية بجبهة مريس شمالي الضالع

تمكنت الدفاعات الجوية التابعة للقوات المشتركة، مساء يوم امس الاثنين، من إسقاط طائرة مسيرة حوثية، شمالي محافظة الضالع، جنوبي اليمن.
وأكد مصدر عسكري ميداني لصحيفة (عدن الغد)، أن الدفاعات الجوية لدى القوات المشتركة في مريس، شمالي مديرية قعطبة، بالضالع، تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية.
وتم إسقاط المسيرة الحوثية أثناء تحليقها فوق أجواء منطقة “زيلة يعيس”، شمالي منطقة مريس، في مهمة تصوير جوي ورصد لوحدات المشتركة المرابطة بالمنطقة.
ولفت المصدر إلى أن مسيرة أخرى تابعة للمليشيا تمكنت من الإفلات جنوبي مديرية دمت، الواقعة على الجهة الشمالية لمريس.
وتعتبر منطقة مريس إحدى جبهات الضالع التي تشهد مواجهات ضد المليشيا بين الفينة والأخرى، وتحاذي جبهات باب غلق والفاخر من الجهة الشرقية.

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إسقاط الضالع بجبهة حوثية شمالي مريس مسيرة

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