إشتباكات بين المقاومة الجنوبية والمليشيات بجبهة ثره في لودر

عند الساعة الواحدة ظهرا من يومنا هذا الإثنين إندلعت إشتباكات بين أبطال المقاومة الجنوبية بجبهة ثره من جهة وبين عناصر المليشيات الحوثية من جهة أخرى.

حيث أكد الضابط المناوب في عمليات الجبهة القائد سالم البركاني قائلا إندلعت الإشتباكات بين أبطال المقاومة وبين المليشيات واستمرت الإشتباكات إلى مايقارب الساعة الثالثة عصرا

حيث باشرت المليشيات بالضرب بجميع أنواع الأسلحة المتوسطة والخفيفة في محاولة منها لإختراق المواقع الأمامية للجبهة

ولكن أبطال المقاومة متيقضين لذلك وتم الرد بكل قوة من قبل أبطالنا البواسل

الجدير ذكره ان المليشيات اطلقت يوم السبت الماضي قذيفة يرجح أن تكون قذيفة كاتيوشا باتجاه معسكر لواء الأماجد المرابط في مديرية لودر

ولكن دون حدوث خسائر.

الإثنين ـــــــ30/3/2020

المركز الإعلامي لجبهة ثره