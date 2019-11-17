إشتباكات مسلحة بين عناصر مليشيا الحوثي لهذا السبب تفاصيل





توجيهات صادرة من “عبدالملك الحوثي” تشعل إشتباكات مسلحة بين عناصر المليشيا في إب..! (تعرف على التوجيهات وعدد القتلى)

توجيهات صادرة من “عبدالملك الحوثي” تشعل إشتباكات مسلحة بين عناصر المليشيا في إب..! (تعرف على التوجيهات وعدد القتلى)

دارت اشتباكات مسلحة بين عناصر من مليشيا الانقلاب الحوثية وحراسة إدارة أمن مدينة القاعدة، جنوبي محافظة إب، وسط البلاد.

واندلعت الاشتباكات على خلفية قدوم عناصر حوثية بقيادة الشيخ نجيب شايف العريقي، لاقتحام إدارة أمن مدينة القاعدة، مما أدى إلى اندلاع الاشتباكات.

واسفرت المواجهات عن إصابة العقيد علي الوشلي، المعين من الحوثيين مديرا لأمن مدينة القاعدة، إضافة إلى آخرين من المهاجمين، والقبض على سبعة من المهاجمين.

وأقدم العريقي، إلى أمن القاعدة بهدف عرض توجيهات حوثية من صنعاء بمنحه أرضية في ضواحي المدينة رفقة مسلحين الذين حاولوا الدخول إلى إدارة الأمن بالقوة الأمر الذي أدى إلى نشوب مواجهات بين الجانبين.

وتشهد محافظة إب، فوضى أمنية عارمة وانتشار واسعة للعصابات المسلحة ومافيا نهب الأراضي المدعومة من قيادات حوثية عليا.