نخبة حضرموت

إشهار مركز بحوث ودراسات إستراتيجية في مدينة المكلا ⋆

29 مارس، 2020
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المكلا – خاص
أقيم مساء اليوم في مدينة المكلا حفل إشهار مركز صدى للبحوث والدراسات الإستراتيجية بقاعة مؤسسة صدى للإعلام والتنمية بحضور عدد من الشخصيات الإجتماعية.
وفي الحفل تحدث مدير مركز صدى الأستاذ صابر بن مقنع بأن هذا المركز يهدف إلى العمل في الجوانب الخدماتية والأهتمام بالأبحاث العلمية وتقديم دراسات في السياسات العامة التي تساعد في اتخاد القرار و تطوير البنية التحتيه سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي او الإجتماعي،من خلال تقديم أوراق عمل بحثية.
وأشار بن مقنع أن المركز يسعى الى خلق تعاون مع المؤسسات البحثية ومراكز الدراسات العلمية ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل في نفس الحقل الذي يعمل علية المركز.

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