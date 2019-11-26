اليمن العربي

إصابة امرأة وطفل بقصف للحوثيين شمالي الضالع

اليمن العربي اليمن العربي منذ 18 دقيقة
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شنت ميلشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران قصفا بمختلف أنواع الأسلحة على منازل المواطنين في محافظة الضالع جنوب البلاد.

وقالت مصادر محلية ” إن ميلشيا الحوثي المتمردة استهدفت بمختلف الأسلحة منازل المواطنين في قرى سكنية غربي مديرية قعطبة، شمالي المحافظة”.

 

وأضافت المصادر” أن مليشيا الحوثي قصفت، بالهاونات منطقة “صبيرة”، ووادي “أحوال مقبل”، في مديرية قعطبة”.

 

وذكرت المصادر ” أن القصف أسفر عن إصابة المواطنة أشجان عبدالرحمن، والطفل ردفان فضل صالح، بجروح بليغة، بالإضافة إلى أضرار جسيمة في منازل المواطنين”.

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إصابة الضالع امرأة بقصف شمالي للحوثيين وطفل
اليمن العربي

اليمن العربي

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