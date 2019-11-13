المشهد العربي

إصابة خطيرة لمواطن في انفجار لغم حوثي بالريبي

Photo of المشهد العربي المشهد العربي منذ 6 دقائق
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أصيب مواطن بإصابات خطيرة اليوم الأربعاء، جراء انفجار لغم حوثي زرعته مليشيا الحوثي في منطقة الريبي شمال غرب قعطبة.

ونقل المواطن زياد علي صالح البيدحي عقب الحادث إلى مستشفى النصر العام لتلقي العلاج اللازم.

ويتواصل انفجار الألغام التي زرعتها المليشيات الحوثية في مناطق الريبي والجب وبتار وقليعة والدوحجة ولكمة الدرماء ولكمة معشار والطيرمة وباجة التابعة لمديريتي حجر وقعطبة.

وطالب أهالي تلك المناطق الجهات المختصة بضرورة التعامل مع الألغام ونزعها؛ كونها تهدد حياتهم.

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إصابة انفجار بالريبي حوثي خطيرة في لغم لمواطن
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المشهد العربي

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