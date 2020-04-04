إصابة دبلوماسي بالشرعية بفيروس كورونا

أعلن القائم بأعمال السفير اليمني في إسبانيا، محمد معوضه، إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، في العاصمة الإسبانية مدريد.

وقال معوضه في مقطع فيديو تداولته حسابات إخبارية، ونشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، إنه يرقد في أحد مشافي العاصمة مدريد، منذ خمسة أيام؛ بعد أن تأكدت إصابته بالفيروس.

وأضاف المسؤول اليمني، أنه ”بدأ قبل أربعة أيام من تأكيد إصابته يشعر بأعراض الفيروس، فقرر عزل نفسه ذاتيا داخل المنزل، عن عائلته، لكن مع تفاقم الأعراض توجه للمستشفى، وبعد إجراء الفحوص تبينت إصابته، وقررت الجهات الصحية الإبقاء عليه في الحجر داخل المستشفى“.

وأوضح معوضه أنه كان قبل الإصابة ”يأخذ كل الاحتياطات اللازمة، فلم يكن يخرج إلا للضرورة القصوى، ويستخدم كل وسائل الحماية الشخصية“.