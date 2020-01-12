إصابة ركن سيطرة اللواء 35 مدرع ووفاة مرافقه في حادث مروري

@ تعز، نيوزيمن:

السياسية

2020-01-12 09:50:59

أصيب أركان سيطرة اللواء 35 مدرع بجروح خطيرة، وتوفي مرافقه الشخصي بحادث مروري عصر أمس السبت، غرب تعز، وسط اليمن.

وقال مصدر عسكري لـ(نيوزيمن) أن العقيد محمود القدسي أصيب إصابة خطيرة وتوفي مرافقه الشخصي شادي عبدالإله النبهاني في حادث انقلاب سيارة قرب فندق الحرمين بمنطقة الضباب غربي محافظة تعز.

ووفقا للمصدر، كان تعتبر إصابة محمود القدسي خطيرة ومازال إلى الآن في العناية المركزة في إحدى المستشفيات الخاصة بمدينة تعز.

وتأتي هذه الحادثة بعد شهر ونصف من حادثة مروري أودى بحياة أبكر فارع قائد جبهة الكدحة في مديرية المعافر، وأكثر من شهر على حادثة اغتيال العميد عدنان الحمادي داخل منزله في مديرية المواسط.