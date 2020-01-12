إصابة سواريز تدفع برشلونة لعقد صفقة جديدة في يناير

سبورت 360 – تسببت إصابة الأوروجوياني لويس سواريز، مهاجم نادي برشلونة، في تغيير سياسة الفريق في فترة الانتقالات والدخول في الميركاتو الشتوي بشهر يناير الجاري.

وسيخضع لويس سواريز لعملية جراحية في الركبة، ومن المتوقع أن يغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين 4 إلى 6 أسابيع.

ومع ذلك، يتوقع أن تتفاقم الإصابة وتزداد مدة غيابه، وهناك بعض المخاوف أن يغيب سواريز لمدة 3 شهور عن المشاركة مع برشلونة.

برشلونة قد يوقع مع مهاجم جديد في يناير

وكشفت شبكة “ESPN” حسب تصريحات لأحد المصادر الخاصة لها، أن برشلونة يرغب في التوقيع مع مهاجم جديد في يناير، بسبب وجود مخاوف من زيادة مدة غياب سواريز.

وسيخضع سواريز لعملية جراحية في الفترة الجارية، ويأمل اللاعب في تعافيه من الإصابة قبل المرحلة الحاسمة من الموسم، واللحاق بمباراة نابولي في الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا بنهاية شهر فبراير المقبل، والكلاسيكو أمام ريال مدريد في بداية مارس ببطولة الدوري.

لكن إذا تم تأكيد السيناريو الأسوأ، فإنه لن يكون متاحاً حتى شهر أبريل.

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