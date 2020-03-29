إصابة طبيب في هجوم مسلح بالخوخة

@ الخوخة، نيوزيمن، خاص:

الحديدة

2020-03-29 18:15:12

أصيب طبيب بجروح متوسطة، السبت، في هجوم مسلح داخل منزله في مديرية الخوخة.

وأفاد مصدر خاص نيوزيمن، أن مسلحين نادوا للطبيب أحمد علي عنينة، للخروج وعندما خرج أطلقوا الرصاص، في هجوم لم تُعرف دوافعه.

وقال المصدر إن المسلحين الذين لم يعرف عددهم، أطلقوا عدداً من الأعيرة النارية بنية القتل، لكنها تسببت بإصابة الطبيب بطلقتين ناريتين في يده وأخرى في قدمه.

وأضاف المصدر، إن المهاجمين لاذوا بالفرار، في حين تم إسعاف الضحية إلى إحدى مستشفيات عدن.

وتعيش الخوخة فوضى أمنية وحوادث إطلاق نار وبسط يطال أراضي المواطنين.