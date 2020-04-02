إصابة طفل في حادث مروري بلحج

المشهد العربي – خاص:

وصل إلى مستشفى ابن خلدون العام، في محافظة لحج، اليوم الخميس، طفلا مصابا بجروح خطيرة، في حادث انقلاب دراجة نارية بمديرية المسيمير.

وأجرى الفريق الطبي بالمستشفى، بحسب مصادر، عملية جراحية عاجة للطفل، نتيجة اختراق جسم حديدي أسفل بطنه.

وأشارت المصادر في تصريحات لـ”المشهد العربي“، إلى أن العملية التي أجراها الطاقم الطبي في المستشفى كانت ناجحة.

ولفتت إلى نقل الطفل المصاب، عبدالرزاق ياسر محسن الظنبري (10 أعوام)، لأحد أقسام المستشفى لمراقبة تطور حالته الصحية.