اليمن العربي

إصابة عشرات الفلسطينيين بحالات إختناق جنوب الخليل

اليمن العربي اليمن العربي منذ 20 دقيقة
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أصيب عشرات الفلسطينيين والطلبة، اليوم الأحد، بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل.

 

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، أطلقت وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع في محيط مجمع المدارس، وحاجز أبو الريش العسكري في المنطقة الجنوبية من الخليل، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.

 

يشار إلى أن المنطقة الجنوبية من المدينة، والبلدة القديمة، ومحيط الحرم الإبراهيمي الشريف، تشهد حالة من التوتر الشديد نتيجة اعتداءات المستوطنين المستمرة تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.

 

وأمس السبت، أصيب عدد من المواطنين، في اعتداء للمستوطنين في حي تل الرميدة وشارع الشهداء، وسط مدينة الخليل. وذكرت “وفا” أن أعدادا كبيرة من المستوطنين اقتحموا قلب الخليل ومركزها التجاري باب الزاوية، وهاجموا المواطنين بالحجارة والزجاجات الفارغة ورشوهم بغاز الفلفل، ما أدى لإصابة عدد من الشبان، إضافة لنشر حالة من الرعب، خاصة بين الأطفال.

 

وأضافت أن المستوطنين اعتلوا سطح منزل لعائلة أبو منشار على مدخل شارع الشهداء يقطنه المواطنان أنس البايض وسامح زاهدة، بعد أن هاجموه بالحجارة والزجاجات الفارغة.

 

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اليمن العربي

اليمن العربي

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