المشهد اليمني

إصابة مسؤول حوثي في هجوم على إدارة أمن القاعدة في إب

Photo of المشهد اليمني المشهد اليمني منذ 7 دقائق
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المشهد اليمني

أصيب العقيد علي الوشلي، المعين من الحوثيين مديرا لأمن مدينة القاعدة، جنوب إب، بطلق ناري، على إثر هجوم مسلح على إدارة أمن المدينة أمس السبت.

وقالت مصادر محلية، ، إن عشرات المسلحين يتزعمهم الشيخ” نجيب شايف العريقي”، قدموا على متن ثلاث سيارات وطقم إلى إدارة أمن مدينة القاعدة وحاولوا اقتحامها بالقوة، قبل أن تدور بينهم وبين حراسة إدارة الأمن اشتباكات مسلحة، أدت إلى إصابة مدير الأمن بإصابة في يده، إضافة إلى آخرين من المهاجمين.

وأضافت المصادر أنه تم القبض على سبعة من المهاجمين فيما غادر البقية المكان.

وعن دوافع الحادثة، أشارت المصادر إلى أن “العريقي” قدم إلى أمن القاعدة بهدف عرض توجيهات حوثية من صنعاء بمنحه أرضية في ضواحي المدينة رفقة مسلحين الذين حاولوا الدخول إلى إدارة الأمن بالقوة الأمر الذي أدى إلى نشوب مواجهات بين الجانبين. وتشهد محافظة إب، فوضى أمنية عارمة وانتشار واسعة للعصابات المسلحة ومافيا نهب الأراضي المدعومة من قيادات حوثية عليا.

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