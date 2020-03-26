إصابة مواطن اثر حادث مروري بين طقم وحافلة في لحج(صورة)

اصيب مواطن بجراح وصفت بالمتوسطة جراء حادث مروري بين طقم وحافلة ركاب مساء امس في صبر بلحج.

وقال مواطنون لكريتر سكاي:ان مالك دراجة نارية كان يريد الهروب من مياه الامطار اطدمت به حافلة نوع نوها.

واضافوا:ماادى الى اصابة مالك الدراجة النارية بجراح قبل ان ياتي طقم ويصطدم بباص نوها الذي توقف فجأة جراء الحادث مع الدراجة النارية.

وشهدت عدة محافظات يوم امس تساقط غزير للامطار تسبب باضرار بشرية ومادية.