نيوز يمن

إصابة مواطن في إطلاق مليشيا الحوثي النار على المدنيين بمدينة التحيتا

18 يناير، 2020
0

@ التحيتا، نيوزيمن:
الحديدة

2020-01-18 19:57:29

أصيب مواطن برصاص مليشيات الحوثي في قرية السقف بمنطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا الواقعة جنوب محافظة الحديدة.

وقال مصدر طبي، إن مليشيات الحوثي أطلقت النار على المواطنين بشكل مباشر في منطقة السقف، مما أدى إلى إصابة المواطن داوود سليمان الأحدب إصابة بليغة باليد اليمنى أثناء تواجده بالقرب من قاربه. 

وأضاف المصدر، إنه تم إسعاف الأحدب، البالغ من العمر 55 عاماً، إلى المستشفى الميداني في مديرية الخوخة لتلقي الإسعافات الأولية ليتم تحويله إلى مستشفى أطباء بلا حدود الجراحي في المخا لاستكمال العلاج.

وتواصل مليشيات الحوثي ارتكاب جرائمها بحق المواطنين الأبرياء بالاستهداف المباشر للأحياء السكنية، مخلفة المئات من الشهداء وآلاف الجرحى منذ الهدنة الأممية التي تم توقيعها في السويد نهاية 2018.

مواضيع قد تهمك

الوسوم
إصابة إطلاق التحيتا الحوثي المدنيين النار بمدينة على في مليشيا مواطن

إقرا أيضا

Photo of ورق يدشن افتتاح شرطة مديرية حيس

ورق يدشن افتتاح شرطة مديرية حيس

18 يناير، 2020
Photo of الحرس الرئاسي يحوِّل كلية الطب في تعز إلى ثكنة ويرفض مغادرتها للعام الثالث

الحرس الرئاسي يحوِّل كلية الطب في تعز إلى ثكنة ويرفض مغادرتها للعام الثالث

18 يناير، 2020
Photo of وزارة حقوق الإنسان “الشرعية” لا تعرف شيئاً عن المختطَفين

وزارة حقوق الإنسان “الشرعية” لا تعرف شيئاً عن المختطَفين

18 يناير، 2020
Photo of آخرها القضاء.. المليشيا تواصل حوثنة مؤسسات الدولة بقرارات تعيين غير معلنة

آخرها القضاء.. المليشيا تواصل حوثنة مؤسسات الدولة بقرارات تعيين غير معلنة

18 يناير، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق