إصابة مواطن في إطلاق مليشيا الحوثي النار على المدنيين بمدينة التحيتا

@ التحيتا، نيوزيمن:

الحديدة

2020-01-18 19:57:29

أصيب مواطن برصاص مليشيات الحوثي في قرية السقف بمنطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا الواقعة جنوب محافظة الحديدة.

وقال مصدر طبي، إن مليشيات الحوثي أطلقت النار على المواطنين بشكل مباشر في منطقة السقف، مما أدى إلى إصابة المواطن داوود سليمان الأحدب إصابة بليغة باليد اليمنى أثناء تواجده بالقرب من قاربه.

وأضاف المصدر، إنه تم إسعاف الأحدب، البالغ من العمر 55 عاماً، إلى المستشفى الميداني في مديرية الخوخة لتلقي الإسعافات الأولية ليتم تحويله إلى مستشفى أطباء بلا حدود الجراحي في المخا لاستكمال العلاج.

وتواصل مليشيات الحوثي ارتكاب جرائمها بحق المواطنين الأبرياء بالاستهداف المباشر للأحياء السكنية، مخلفة المئات من الشهداء وآلاف الجرحى منذ الهدنة الأممية التي تم توقيعها في السويد نهاية 2018.