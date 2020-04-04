إصابة نائب رئيس برشلونة بفيروس كورونا

أفادت تقارير إعلامية إسبانية أن جوردي كوردور، نائب رئيس برشلونة تعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الفترة الماضية.

وسبق وأعلن النادي الكتالوني عن إصابتين في صفوفه ضمن الأجهزة الفنية والإدارية، وهما رامون كانال، مدير الخدمات الطبية، وجوسيب جوتيريز، طبيب فريق اليد.

وبحسب “موندو” وعدة مصادر إسبانية، فأن كاردور تعرض للفيروس قبل عدة أيام، ولكنه يتعافى بشكل طيب ولا يعاني من متاعب صحية.

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وذكرت الجريدة أن الرجل كان في اجتماع مع مجلس الإدارة قبل أيام، ولكن عبر تقنية الفيديو، والتي شهدت مناقشة عدة مواضيع مثل تخفيض رواتب العاملين واللاعبين.

كوردور يعد الرجل الثاني في البلوجرانا بعد الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو، وذكرت تقارير أنه قد يكون مرشحاً للرئاسة في المستقبل.

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وضرب وباء كورونا إسبانيا بقوة في الأسابيع الماضية، وارتفع عدد المصابين والوفيات بشكل ضخم رغم فرض حظر تام بالبلاد.