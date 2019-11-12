إصابة نجل الزبيدي ومقتل شقيق مدير مكتب شلال في معارك بالضالع

الضالع «الأيام» خاص

ذكرت مصادر ميدانية بالمقاومة الجنوبية شمال الضالع أن الأخ الأكبر للعميد عبدالدائم أحمد مدير مكتب اللواء شلال شائع، ويدعى علي أحمد الشاعري، قتل مساء أمس الأول في معارك مع جماعة الحوثي بجبهة الفاخر.

علي أحمد الشاعري

المصادر ذاتها أكدت إصابة كل من مالك محمد قاسم الزبيدي نجل شقيق رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، وقائد اللواء الأول مقاومة ابن الشهيد سيف سكرة القائد وليد سكرة في معارك شمال الضالع.