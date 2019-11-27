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إصابة 4 من رجال المقاومة في انفجار لغم حوثي بجول عيريم بالقبيطة

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جرح أربعة من أبطال المقاومة في انفجار لغم أرضي زرعته عناصر الجماعة الحوثية، يوم أمس الأول، في منطقة جول عيريم بالقبيطة.

وقالت مصادر عسكرية: “إن ميليشيات الحوثي قامت بزرع الألغام وذلك محاولة منها لإعاقة تقدم الجيش والمقاومة، وذلك بعد صد تقدمها بتجاه مواقع المقاومة”.

وأضافت المصادر: “إن الجرحى هم، شمسان عائد أحمد قائد، ومحمد مرشد عبده عبد الله، وحلمي عجيب، ورمزي محمد عبده سيف”.

وكشفت المصادر أن الميليشيا الانقلابية أسرت عبدالرحمن القباطي من قرية الرزوق إحدى قرى المديرية، مشيرة إلى أن القباطي طاعن في السن، وخرج ملبيا لنداء الحق، ملتحقا بأبنائه وإخوانه المرابطين في متارس جبهة عيريم القريب من خط النار مع متارس الانقلابيين القريبة.

وأكدت أن القباطي قَاتل قِتال الُشجعان، وذلك بعد هجوم مباغت على المترس، وأنه سقط جريحا وهو ما سهل على أفراد الميليشيا اقتياده.

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