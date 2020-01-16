عدن 24

إصابة 6 أطفال بانفجار لغم حوثي ” أسماء”

16 يناير، 2020
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عدن24 ـ تعز
ذكرت مصادر إعلامية أن 6 أطفال أصيبوا بجروح متفاوتة، اثنين منهم إصاباتهم خطيرة، جراء انفجار لغم أرضي زرعته مليشيات الحوثي الإرهابية في منطقة الصُفي التابعة لمديرية الوزاعية غرب محافظة تعز بالساحل الغربي لليمن.
وقال مصدر محلي، إن الأطفال أصيبوا بإنفجار لغم زرعته مليشيات الحوثي أمام منازل المواطنين في قرية الصُفي، قبل تحرير المنطقة.
وأضاف المصدر، أن الأطفال كانوا يلعبون أمام أحد المنازل ، عند انفجار اللغم بهم ، وهرع الأهالي إلى المكان لإسعاف الأطفال المصابين إلى المستشفى الميداني بالمخا لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج.
وهذه حصيلة بأسماء الأطفال المصابين، وهم :-
 
1 _ وجدان ماجد محمد ،، 9 سنوات
2 _ ناصر بن ناصر محمد ،، 10 سنوات
3 _ سهيل صبري محمد ،، 11 سنة
4 _ مفيد صدام محمد ،، 8 سنوات
5 _ أحمد عبده محمد ،، 6 سنوات
6 _ كهلان صبري محمد 12 سنة
وتواصل الألغام التي زرعتها مليشيات الحوثي الإرهابية في الأحياء السكنية والطرقات والمزارع، حصد أرواح المدنيين الأبرياء في مختلف مناطق ومديريات الساحل الغربي.

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أسماء أطفال إصابة بانفجار حوثي لغم

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