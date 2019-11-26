إطلاق سراح أركان حرب محور تعز .. تعرف على أسباب احتجازه؟

أطلقت قوات “العمالقة” سراح رئيس أركان محور تعز قائد اللواء 170 دفاع جوي وضباطاً آخرين بعد 15 ساعة من احتجازهم في أحد مداخل العاصمة المؤقتة عدن.

وقال مصدر عسكري، إن قوات تابعة لحمدي شكري الصبيحي أطلقوا سراح العميد عبدالعزيز المجيدي رئيس أركان محور تعز قائد اللواء 170 دفاع جوي وخمسه ضباط آخرين، صباح اليوم الثلاثاء، بعد تلقيهم اتصالات من الرئاسة والتحالف.

ولفت المصدر إلى أن احتجاز العميد عبدالعزيز المجيدي يأتي بهدف الضغط على قيادات محور تعز لتنفيذ اتفاق سابق بين قيادة المحور وبين اللواء 35 مدرع (التابع للمحور ذاته) والذي رعاه حمدي الصبيحي قبل ثلاثة حوالي أشهر بشأن إنهاء مواجهات شهدتها مدينة التربة وبغرض الضغط على قوات الحكومة الشرعية للإنسحاب من الحجرية وإفراغ المنطقة لقوات موالية للإمارات.

ووفقا للمصدر، هدد العميد حمدي شكري الصبيحي باحتجاز اي قائد عسكري قادم من مدينة تعز إلى العاصمة المؤقتة عدن، وحمل تلك القيادات مسؤولية تجدد المواجهات في الحجرية.

وكانت قوات اللواء الرابع عمالقة بقيادة حمدي شكري الصبيحي احتجزت مساء الإثنين العميد عبدالعزيز المجيدي وخمسة من رفاقه الضباط في نقطة “الحديد”، وكانوا في طريقهم إلى العاصمة المؤقتة عدن لحل بعض القضايا الإدراية في قيادة المنطقة الرابعة ومجلس الوزراء.