سمع قبل قليل إطلاق نار كثيف بحي انماء غرب مدينة عدن .

وقال سكان محليون لصحيفة عدن الغد ان اطلاقا كثيفا للنار سمع في محيط المدينة .

وأشار السكان إلى ان إطلاق النار استمر لدقائق.

Before now, heard heavy gunfire in the Enma neighborhood, west of Aden.

Local people told the Aden El Ghad newspaper that heavy gunfire was heard around the city.

The people indicated that the shooting lasted for minutes.

ترجمة / صهيب وديع ابن عدن