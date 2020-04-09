إعتماد 15 صنفا من الدعم المزمع تقديمه لمستشفيين في عدن



عدن / خاص

ناقش الدكتور جمال خدابخش مدير عام مكتب الصحة والسكان بعدن اليوم مع قيادات في الغرفة التجارية بعدن الاحتياجات الطارئة لمجابهة فيروس كورونا

حيث تم في الاجتماع الذي حضره ابوبكر عبيد رئيس الغرفة التجارية بعدن وعدد من ممثلي البيوت التجارية اعتماد خمسة عشر صنفا ستدعمها الغرفة التجارية لمستشفيي الجمهورية والصداقة وتشمل النظارات والكمامات ووسائل السلامه المهنية للكادر الطبي العامل في مستشفيي الجمهورية والصداقه بالاضافة الی مواد ومستلزمات طبية اخری ومعقمات ومنظفات.

كما تم الاتفاق علی ان تدعم الغرفة التجارية وسائل النظافة في المستشفيين من خلال شركة نظافة معتمدة ولشهرين المستلزمات تحوي ايضا اسطوانات اوكسجين واجهزة لتوسيع الشعب الهوائية.

حضر الاجتماع الدكتوره نهله العريشي نائب مدير عام مستشفی الصداقه لشئون الأطفال.