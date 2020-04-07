عدن 24

إعلامي جنوبي: مليشيا الاخوان بنيت على الارتزاق والإرهاب والنصر الجنوبي يلوح في الافق

7 أبريل، 2020
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قال الإعلامي الجنوبي صلاح بن لغبر بأن مليشيا الاخوان بنيت على الارتزاق والإرهاب لا المواجهة والقتال، مؤكدا أن النصر بات يلوح في الأفق.
وفي تغريدة له على تويتر قال بن لغبر:” لا أشك مثقال ذرة بأن المعركة ستنتهي خلال أيام بنصر جنوبي مؤزر فالعدو هزم مرات عديدة امام الجنوبيين ويتجرع هوان الذل والفرار يوميا أمام اطفال الحوثي.”
وأضاف:” جيش بني على الارتزاق والإرهاب لا المواجهة والقتال التي تعلم عنها الفرار أكثر من حمل السلاح.”
وأنهى حديثه بالقول:” أرى النصر في الأفق”

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