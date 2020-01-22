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إعلامي جنوبي يكشف حقيقة معركة نهم وانتصارات جيش الاخوان الوهمية

22 يناير، 2020
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كشف الاعلامي الجنوبي صلاح بن لغبر عن حقيقة المعارك الدائرة في نهم وترويج جيش الاخوان للانتصارات فيها.

وقال بن غبر في تغريدة له في تويتر:هناك بالفعل معركة حدثت أمس في قارة نهم القطبية، لكن مش جيش الاخوان اللي هجم.

واضاف:العكس تماما.. بدأ الامر بتقدم حوثي في عدة جبهات، الى ان وصلت مقاتلات التحالف وشنت غارات عنيفة واجبرتهم على التراجع.

وتابع قائلا:عاد جيش الاخوان الى المواقع التي حررتها الطائرات بعد ان كان قد فر باتجاه الجوف ومارب.

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