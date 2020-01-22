إعلامي جنوبي يكشف حقيقة معركة نهم وانتصارات جيش الاخوان الوهمية

كشف الاعلامي الجنوبي صلاح بن لغبر عن حقيقة المعارك الدائرة في نهم وترويج جيش الاخوان للانتصارات فيها.

وقال بن غبر في تغريدة له في تويتر:هناك بالفعل معركة حدثت أمس في قارة نهم القطبية، لكن مش جيش الاخوان اللي هجم.

واضاف:العكس تماما.. بدأ الامر بتقدم حوثي في عدة جبهات، الى ان وصلت مقاتلات التحالف وشنت غارات عنيفة واجبرتهم على التراجع.

وتابع قائلا:عاد جيش الاخوان الى المواقع التي حررتها الطائرات بعد ان كان قد فر باتجاه الجوف ومارب.