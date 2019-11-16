4 مايو
إعلامي سعودي: عودة الجنوب العربي لأهله هو استقرار للمنطقة واليمن
اخبار وتقارير
السبت – 16 نوفمبر 2019 – الساعة 03:26 م بتوقيت اليمن ،،،
4 مايو / خاص
قال الإعلامي السعودي البارز صلاح مخارش، اليوم، إن دولة الجنوب العربي قادمة لا محالة، مشيرًا إلى أن عودة الجنوب لأهله هو استقرار للمنطقة واليمن.
وكتب في تغريدة عبر “تويتر”: “دولة الجنوب العربي قادمة لا محالة، وقادمة قريباً جداً، و الشمال لن يضيع وإن ضاع مؤقتاً بتحركات وخبث (الإصلاح) الذين يبيعون أنفسهم فما بالك بأرضهم”.
وأضاف: “عودة الجنوب العربي لأهله واصحابه هو استقرار للمنطقة واليمن”.