إعلامي سعودي: عودة الجنوب العربي لأهله هو استقرار للمنطقة واليمن



4 مايو / خاص

قال الإعلامي السعودي البارز صلاح مخارش، اليوم، إن دولة الجنوب العربي قادمة لا محالة، مشيرًا إلى أن عودة الجنوب لأهله هو استقرار للمنطقة واليمن.

وكتب في تغريدة عبر “تويتر”: “دولة الجنوب العربي قادمة لا محالة، وقادمة قريباً جداً، و الشمال لن يضيع وإن ضاع مؤقتاً بتحركات وخبث (الإصلاح) الذين يبيعون أنفسهم فما بالك بأرضهم”.

وأضاف: “عودة الجنوب العربي لأهله واصحابه هو استقرار للمنطقة واليمن”.