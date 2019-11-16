4 مايو

إعلامي سعودي: عودة الجنوب العربي لأهله هو استقرار للمنطقة واليمن

4 مايو 4 مايو منذ 6 دقائق
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اخبار وتقارير


السبت – 16 نوفمبر 2019 – الساعة 03:26 م بتوقيت اليمن ،،،



4 مايو / خاص

قال الإعلامي السعودي البارز صلاح مخارش، اليوم، إن دولة الجنوب العربي قادمة لا محالة، مشيرًا إلى أن عودة الجنوب لأهله هو استقرار للمنطقة واليمن.
وكتب في تغريدة عبر “تويتر”: “دولة الجنوب العربي قادمة لا محالة، وقادمة قريباً جداً، و الشمال لن يضيع وإن ضاع مؤقتاً بتحركات وخبث (الإصلاح) الذين يبيعون أنفسهم فما بالك بأرضهم”.
وأضاف: “عودة الجنوب العربي لأهله واصحابه هو استقرار للمنطقة واليمن”.

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4 مايو

4 مايو

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