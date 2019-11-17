إعلامي مغربي: دولة الجنوب العربي تعرضت لأكبر عملية نهب للموارد في حرب 1994

أكد الإعلامي المغربي توفيق جازوليت، اليوم الأحد، أنه عقب حرب 1994م تم تنفيذ أكبر عملية نهب للموارد والاستيلاء على الممتلكات العامة في دولة الجنوب العربي.

ونشر جازوليت فيديو مصور يرصد فيه الانتهاكات التي طالت دولة الجنوب العربي أبان حرب 1994 م .

وعلق الإعلامي المغربي على المقطع المصور قائلا عبر صفحته الشخصية على “فيس بوك:” للذكرى لجيل أبناء و شباب الجنوب ، لما بعد حرب 1994 الظالمة ، التي شنها الرئيس علي عبد الله صالح و التجمع اليمني للإصلاح على المحافظات الجنوبية الستة، لفرض الوحدة على اليمن الجنوبي بفعل القوة ،بعد رفض الرئيس صالح الالتزام بمقتضيات الوحدة”.

وأضاف:” فآثر اللجوء إلى الحرب التي أنهت الوحدة, ثم نفذ أكبر عملية نهب للموارد و الاستيلاء على الممتلكات العامة في الجنوب”.