إعلامي يكشف الأسباب الخفية لتحرك مليشيا الإخوان إلى شقرة

عدن24-خاص

كشف الاعلامي عبدالملك اليوسفي عن الأسباب الخفية لتوجه مليشيات الإخوان الى سقطرى معللا الأسباب الى وجود أبار من النفط في المنطقة.وتسائل اليوسفي في تغريدة له على تويتر :” لماذا توجهت قوات علي محسن بقيادة بن معيلي إلى شقرة والعرقوب وليس إلى زنجبار عاصمة أبين؟.”واجاب:”في شقرة حقول نفط، وبوصلة علي محسن الأحمر تدور مع مغناطيس النفط والثروة.”

وأضاف:” تحرير أبين من اللصوص بتنفيذ #اتفاق_الرياض أو بالقوة حماية للثروات الوطنية.”

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