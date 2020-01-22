إعلام ابين وإتحاد نساء اليمن : تنفيذ ورشة عمل في فبراير واحتفالية موسعة في 8 مارس 2020م .

ضمن إتفاق الشراكة بين إتحاد نساء اليمن ومكتب الإعلام في محافظة ابين في عام 2019م والذي تم خلاله تنفيذ عدد من ورش العمل واللقاءات التشاورية في إطار دور الإعلام في دعم قضايا المرأة في محافظة ابين .

التقى صباح اليوم الدكتور ياسر باعزب مدير عام إعلام ابين بالاستاذة عديلة الخضر القائمة بأعمال رئيس اتحاد نساء اليمن بمحافظة ابين , لمناقشة تنفيذ عدد من الانشطة والفعاليات المشتركة خلال عام 2020 م .

وخلال اللقاء الذي حضره مدير عام المعلومات بديوان المحافظة الاستاذ سامح مقشع ومستشارة المحافظ لشؤون القانونية وفاء الخضر وعدد من قيادات الاتحاد , اشاد الدكتور ياسر باعزب مدير عام إعلام ابين بجهود فرع اتحاد نساء اليمن في محافظة ابين ورئيسته الاستاذه القديره آمنه محسن العبد سفيره النوايا الحسنه , والامين العام للاتحاد الاستاذة عديلة الخضر والجهود التي تبذل من اجل الارتقاء بعمل الاتحاد نحو الافضل .

مؤكدا” على توسيع العمل الإعلامي المشترك لدعم قضايا المرأة , وإبراز دورها الرائد في تعزيز السلام في محافظة ابين .

من جانبه استعرضت الاستاذة عديله الخضر القائم بأعمال رئيس اتحاد نساء اليمن محافظة ابين جملة من المشاريع و الانشطة والفعاليات التي نفذها الفرع خلال عام2019 م وما سينفذ خلال عام2020 م . شاكرة تفاعل مكتب الإعلام بالمحافظة مع قضايا المرأة في إطار الشراكة بين الإتحاد وإعلام ابين .

ونتج عن اللقاء تنفيذ ورشة عمل في شهر فبراير بعنوان( دور الإعلام والمرأة في تعزيز ونشر ثقافة السلام في محافظة ابين ).الى جانب الإعداد والتجهيز لإحتفالية خطابية وفنية وتكريمية موسعة بمناسبة ( 8 مارس يوم المرأة العالمي) بعاصمة المحافظة زنجبار.