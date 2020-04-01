إعلام التحالف العربي : لا صحة لإشاعات ( الواتس) والمواقع الإلكترونية في عدن

تحديث نت / خاص .

نفى الفريق الإعلامي لـ قيادة التحالف في عدن ما يتم تداوله في مواقع التواصل الإجتماعي عن إصابة أحد جنود القيادة السعودية بـ فيروس كورونا (كوفيد-19).

وقال مشرف الفريق الإعلامي ناصر حبتر إن كل الأخبار التي يتم بثها عارية من الصحة وبإن كل ما في الأمر هو أن حالة أحد منسوبي القوة شعر ببعض الأعراض مع ارتفاع في درجة الحرارة مما استلزم نقله للكشف والتأكد من وضعه الصحي بإشراف من قيادة وزارة الصحة العامة والسكان، وقد تم التأكيد بخلوه من كورونا منوها على أن الجندي من العاملين في قوات التحالف بعدن منذ فترة ولم يكن قادمًا من المملكة قبل فترة قريبة كما أشيع.

وأضاف حبتر أن قائد التحالف في عدن العميد الطيار الركن مجاهد العتيبي يتابع وحريص كل الحرص على سلامة كل منسوبي القيادة بما في ذلك العاملين معهم من الأشقاء كما هو الحال في حرصه ومتابعته للوضع العام لجائحة كورونا العالمية في عدن المحافظة وكافة الجبهات كما تحرص قيادة وشعب وقوات المملكة العربية السعودية ، في تقديم كل الرعاية والاهتمام لاشقاءنا اليمنين لمواجهة مخاطر هذا الوباء الفتاك.

وطالب مشرف الفريق الإعلامي الجميع بالتكاتف والعمل مع الجهات المعنية بمكافحة هذا الوباء والاصطفاف معا لمواجهة هذه الجائحة العالمية بعيدا عن نشر الإشاعات والأخبار المغلوطة التي لا يروجها وينشرها سوى أعداء استقرار اليمن.