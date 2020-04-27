إعمار اليمن السعودي يقدم سيارات إسعاف لمستشفيات حضرموت

دشن البرنامج السعودي لإعادة إعمار اليمن، الأحد، بمدينة سيئون محافظة حضرموت توزيع 7 سيارات إسعاف لمستشفيات المديريات الصحراوية والساحلية.

يأتي تقديم السيارات التي ستوزع على مديريات (العبر والسوم وثمود)، ضمن (16) مشروعاً من الصندوق السعودي مقسمة بين ساحل ووادي حضرموت من أجل المساهمة في تعزيز البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات في مجالات متعددة.

وقال المدير العام لمكتب وزارة التخطيط والتعاون الدولي المهندس عبدالله بن نصر، إن الدعم السعودي يأتي في إطار التنسيق المشترك بين البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن والسلطة المحلية بمحافظة حضرموت بشأن تنفيذ الموازنة الطارئة للمرحلة الأولى للمحافظة.

ولفت إلى أنها ستساهم في تحديث وتطوير البنية التحتية للقطاع الصحي وكذلك في صيانة وتحسين وتطوير شبكة الطرق الداخلية وتأمين إمدادات مياه الشرب، مضيفاً إن كل هذه التدخلات ستعمل في تحسين مستوى أداء الخدمات الأساسية.

من جانبه، اعتبر مدير المركز الصحي بمديرية العبر الدكتور خالد الضراسي، تقديم سيارة الإسعاف للمركز الصحي بمثابة إنقاذ حياة لمئات الأشخاص المارين في طريق صحراء العبر والتي تكثر فيها الحوادث المرورية.

وأشار أن المركز كان بحاجة شديدة للسيارة ويعتبر هذا الدعم بادرة خير للمركز والمرضى والمصابين الذين يتم نقلهم من المركز وحتى مستشفيات المحافظة لتلقي العلاج.

على صعيد منفصل، وضع البرنامج السعودي لإعادة إعمار اليمن، الأحد، حجر الأساس لمشروع بناء مدرسة بمنطقة مدودة إلى الشمال الغربي من مدينة سيئون تضم تسعة فصول دراسية؛ دعماً لفرص التعليم والتعلم بالمحافظة.

ويقدم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن للمحافظات اليمنية بين فترة وأخرى دعماً للقطاعات الحيوية والأساسية، في الصحة والتعليم والكهرباء والطاقة، وقطاع الزراعة والثروة السمكية، وقطاع المياه، وقطاع الطرق والموانئ والمطارات، وقطاع المباني الحكومية، كما يعمل البرنامج في مجال النظافة والإصحاح البيئي.