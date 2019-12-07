“إعمار اليمن” يمهّد الطرق المتضررة في محافظة سقطرى

سخّر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن معداته وآلياته بمحافظة أرخبيل سقطرى لفتح وشق عدد من الطرقات الرئيسة المتضررة جراء ما أعقبته الحالة المدارية “بافان”.

وبذل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن جهوداً حثيثة لضمان سلامة أهالي المحافظة، وسهلت أعمال البرنامج المتواصلة تنقلات الأهالي في محافظة سقطرى.

ومهّد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عدداً من الطرق الرئيسة التي انقطعت عقب انهيارات طينية محدودة تسببت بإعاقة حركة السير في منطقة “حيبق”.

وشهدت محافظة أرخبيل سقطرى أمطاراً غزيرة على مدى ثلاثة أيام متوالية جراء تأثرها بالحالة المدارية “بافان”، والتي عزلت المناطق والقرى الشرقية والغربية عن العاصمة حديبو.

وتعتبر حديبو عاصمة محافظة أرخبيل سقطرى وتقع فيها المنشآت الحكومية والخدمية، والمستشفيات وغيرها من احتياجات المواطنين.

وأكد محافظ أرخبيل سقطرى الأستاذ رمزي محروس على دور المملكة العربية السعودية الهام متمثلاً في البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وذلك من خلال سرعة الاستجابة وفتح الطرق الرئيسة للعاصمة حديبو.

ورفع محروس الشكر والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده وإلى المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر والذي يولي اهتمامه لكافة المحافظات في اليمن. وثمّن المحافظ دور البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في فتح الطرقات وتخفيف من معاناة أهالي سقطرى.

الحالة المدارية “كيار”

عمل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في نوفمبر الماضي على مواجهة آثار الحالة المدارية “كيار” في محافظة سقطرى، وذلك عبر فتح الطرق الرئيسة وإزاحة السيول وشق الطرقات الفرعية وإيصال الخدمات للأهالي.

ووزع مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بمحافظة سقطرى المعدات الثقيلة والآليات على مدن المحافظة، بالتنسيق مع السلطة المحلية في المحافظة.

وقام البرنامج بفتح ممر مائي في حي 14 أكتوبر بمديرية حديبو – عاصمة المحافظة- بعدما خلفت مياه الإعصار أضراراً جزئية في الأحياء.

وثمّن أهالي محافظة سقطرى لفتة ووقفة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، موجهين خالص شكرهم إلى المملكة العربية السعودية قيادةً وشعباً.

إعصار “لبان”

سارع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، في أكتوبر 2018، بفتح الطرق جراء ما أعقبه إعصار لبان في محافظة محافظة سقطرى وعدد من المحافظات اليمنية.

وهبَّ ‎البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بإصلاح شبكات ‎الكهرباء في محافظة سقطرى بإدارة ميدانية وبمتابعة مباشرة من المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر.

إعصار “ماكونو”

وفي مايو 2018، ‏ساعد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أهالي محافطة سقطرى، جراء الأضرار الناتجة من ‎إعصار “ماكونو”، وذلك بالتنسيق مع السلطة المحلية في المحافظة.

وتعامل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مع الأضرار الناتجة من إعصار “ماكونو”، وذلك بفتح الطرقات ومساعدة المنكوبين.