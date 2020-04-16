“إعمار اليمن” ينشئ شبكة كهرباء بالمهرة بتكلفة 5 ملايين ريال سعودي

دشّن محافظ المهرة، محمد علي ياسر، اليوم الأربعاء، مشروع إنشاء شبكة كهرباء في مديرية الغيضة، بحضور معالي وزير الدولة، الشيخ محمد عبدالله كدة، والأمين العام لمحلي المحافظة أ. سالم عبدالله نيمر.

ويتكون مشروع شبكة الكهرباء من 13 محولاً كهربائياً وشبكة ضغط عالٍ وشبكة ضغط منخفض، لتحسين شبكة الكهرباء في حافة السادة وحي السوق وجزء من حافة كلشات بالغيضة، تنفذه الشركة السعودية للمقاولات الكهربائية، بتكلفة 5 ملايين ريال سعودي، بتمويل من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

وفي حفل التدشين، شكر المحافظ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وحكومة المملكة على تمويلهم لعدد من المشاريع التنموية والخدمية بالمحافظة ووقوفهم الدائم إلى جانب الشعب اليمني.

وعقب التدشين، قام المحافظ بزيارة إلى إدارة محطة كهرباء الغيضة، وتفقد محطات التوليد ووصول المولدات الجديدة.

وشدد المحافظ على ضرورة الإسراع بتحسين شبكة الكهرباء ووضع الحلول والمعالجات استعداداً لقدوم شهر رمضان المبارك.​