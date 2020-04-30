إغاثة المجلس الانتقالي تساعد أسرة منكوبة جراء سيول الأمطار بمديرية التواهي

4 مايو / خاص



قامت لجنة الإغاثة والأعمال الإنسانية بمديرية التواهي برئاسة الأستاذ أحمد عبدي، وبتكليف من الجنة العليا للاغاثة بالمجلس بزيارة تفقدية للأسرة المنكوبة جراء السيول في حي الشولة بالمديرية.

وخلال الزيارة قدم عبدي خالص تعازية ومواساته لأسرة عبدالهادي جهاد الأعجم بفقده اثنين من أولاده تحت انقاض السيول، سائلا الله لهم الرحمة والمغفرة .

وقدمت اغاثية التواهي للأسرة المنكوبة دعما ماليا وسله غذائية ومساعدات إيوائية.