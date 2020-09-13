إغاثة نازحي الخوخة.. بين إنسانية الإمارات و

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة دورها الإنساني العظيم في سبيل التصدي للأعباء الناجمة عن الحرب العبثية الحوثية، على الرغم من حملات التشويه التي تتعرّض لها أبوظبي من قِبل حكومة الشرعية المخترقة إخوانيًّا.

ففي هذا الإطار، سلطت صحيفة “البيان” الإماراتية، اليوم السبت، الضوء على آخر الجهود الإماراتية الإنسانية في المناطق المحررة، مبينةً أن الإمارات لديها اهتمامات خاصة بالنازحين.

وتتولى الإمارات منذ فترات طويلة توفير الاحتياجات الغذائية للسكان في العديد من مخيمات النازحين بالحديدة، وبعض المحافظات الأخرى، وأحدث هذه الجهود تتمثل في توزيع فرق الهلال الأحمر الإماراتي، مساعدات غذائية للمرحلة الثانية من العام الحالي للنازحين في مخيم الوعرة بمديرية الخوخة.

وتقدّم فرق الهيئة، الدعم المستمر للسكان والنازحين، على حد سواء من دون انقطاع، حسبما أكّدت الصحيفة.

في المجمل، قدّمت دولة الإمارات العديد من المساعدات، في ظل تردي الأوضاع الإنسانية بشكل كبير للغاية، على إثر الحرب العبثية التي أشعلتها المليشيات الحوثية في صيف 2014، والتي خلّفت إرثًا كبيرًا من المعاناة.

دولة الإمارات شكّلت حضورًا فاعلًا في الجوانب الإنسانية شمل مختلف المناطق، سواء من خلال إيصال المواد الإغاثية للسكان أو في جانب إعادة تأهيل وصيانة المنشآت الخدمية المرتبطة بحياة الناس مثل قطاعات الصحة والتعليم والمياه، أو في إيواء النازحين والفارين من جحيم الحرب.

اللافت أنّه على الرغم من الجهود الإغاثية الضخمة التي تبذلها دولة الإمارات، فإنّها تتعرّض لحملات تشويه ممنهجة تمارسها حكومة الشرعية عبر بث الادعاءات والأكاذيب ضد أبوظبي.

حملات الشرعية ضد الإمارات تندرج في إطار معاداة هذه الحكومة المخترقة إخوانيًّا ضد التحالف العربي ومساعيها الخبيثة نحو إفشال جهوده على مدار الوقت.

كما أنّ هذا العداء هو جزءٌ من مؤامرة تمثّل الشرعية جزءًا رئيسيًّا منها، المعدة من قِبل قطر وتركيا وتستهدف إفشال التحالف وتعزيز النفوذ الإخواني بشكل كامل.