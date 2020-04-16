إغاثية انتقالي الشيخ عثمان وحزام القطاع الثامن تواصل حملة الرش الضبابي بالمديرية



تواصل لجنة الاغاثة والاعمال الانسانية بالقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بالشيخ عثمان حملة رش ضبابي لعدد من أحياء المديرية.

واستهدفت الحملة اليوم نفذت بالتعاون والتنسيق مع قيادة قوات الحزام الأمني بالقطاع الثامن والمجلس المحلي والمجتمع المدني ” الشيخ عثمان” المناطق المتبقية من السيلة والشيخ الدويل وقسم الف ودال بالمديرية.

وكانت حملة مماثلة للرش الضبابي استهدفت مساء امس عدد كبير من أحياء منطقة الممدارة وعمر المختار والسيلة.

وتاتي الحملة كإجراء وقائي للتخلص من البعوض الناقل للأمراض الوبائية والذي زاد انتشاره في الفترة الأخيرة بعد هطول الأمطار نهاية الشهر الماضي.

*من محمد خالد

المركز الإعلامي للقيادة المحلية لانتقالي م/ الشيخ عثمان

Advertisement