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إغلاق أسواق القات وزيادة في عدد ساعات الحظر في العاصمة عدن

12 أبريل، 2020
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الأحد – 12 أبريل 2020 – الساعة 10:10 ص بتوقيت اليمن ،،،

تحديث نت/خاص:

قال العقيد محمد شائف مستشار التوجيه المعنوي لألوية الدعم والاسناد في تصريح لإذاعة “هنا عدن” أنه سيتم تطبيق عدة إجراءات وقائية واحترازية جديدة في العاصمة عدن.

وأكد العقيد شائف أنه سيتم زيادة في عدد ساعات حظر التجول وسيتم منع دخول القات الى العاصمة عدن بشكل نهائي، وسيشهد يوم الاثنين إغلاق كامل لمنافذ عدن البحرية والبرية مشيرا أنه سيتم تطبيق الحظر يوم غدا بشكل صارم، وسوف يتم الاستفادة من تجارب الحظر السابق الذي نفذته قوات الأمن والحزام الأمني بالعاصمة عدن.

وأهاب العقيد شائف بجميع المواطنين بالتعاون والتضافر لتنفيذ الإجراءات الجديدة لما فيه مصلحة الجميع، موضحا أن جهود وتعاون المواطنين ضروري لإنجاح مثل هذه الإجراءات.

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