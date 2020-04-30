إغلاق أكبر أسواق صنعاء بعد اشتباه بكورونا

صنعاء – المشهد العربي – خاص:

أغلقت مليشيا الحوثي, المدعومة من إيران، مساء الأربعاء، أحد أكبر الأسواق ازدحاما في صنعاء، ومنعت الدخول إليه والخروج منه.

وقال شهود عيان لموقع “المشهد العربي” إن أطقما عسكرية للمليشيا طوقت سوق باب السلام، وأجبرت المحال التجارية على الإغلاق، ومنعت الدخول والخروج من المنطقة.

وأضافت المصادر أن إغلاق السوق جاء بعد حالة اشتباه بفيروس كورونا.

وأكدت مصادر طبية في صنعاء أن الإجراءات الحوثية السابقة بالتعامل مع الحالات المشتبهة بفيروس كورونا, تؤكد احتمالية كبيرة لانتشار الفيروس.