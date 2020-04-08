إغلاق الخط الرابط بين محافظتي تعز وعدن.. لهذا السبب

قرر اليوم في لقاء عقد بالمجمع الحكومي لمديرية الشمايتين في مدينة التربة بحضور قائد القوات الخاصة جميل عقلان ومدير مديرية المقاطرة جمال شمسان ومدير الشمايتين عبدالعزيز الشيباني اغلاق الخط الرابط بين محافظتي تعز وعدن.

واتفق المدراء على إغلاق طريق هيجة العبد إغلاقاً تاماً لمدة عشرين يوما وإلزام المؤسسة العامة للطرق والجسور بإنجاز أعمال الصيانة خلال تلك الفترة على أن تسبق عملية الإغلاق مسح وتسوية الطريق البديل ( طريق كربة الصحى ) من قبل المؤسسة العامة خلال فترة 4 أيام وبتمويل من السلطتين في الشمايتين والمقاطرة.

وخلال الاجتماع التزمت المؤسسة العامة للطرق والجسور ممثلة بمديرها المهندس فائز عقلان بتنفيذ ماتم الإتفاق عليه في محضر الإجتماع. ناهيك عن التزام جميل عقلان قائد القوات الخاصة بتنفيذ عملية الإغلاق للطريق خلال فترة تنفيذ أعمال الصيانة في الفترة المحددة.

وشددت قيادة السلطة المحلية في مديرتي المقاطرة والشمايتين على المؤسسة العامة للطرق والجسور فرع التربة تعز على إنجاز أعمال الصيانة خلال الفترة المتفق عليها في محضر الإجتماع مالم سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد القائمين عليها.

يذكر أن المرحلة الثانية من أعمال صيانة طريق هيجة العبد كان من المقرر البدء في تنفيذها من بداية شهر فبراير من العام الجاري 2020م إلا أن المؤسسة العامة للطرق والجسور الجهة المنفذة لم تنفذ أعمال الصيانة..