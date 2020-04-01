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إغلاق حوادث مستشفى الذّرة لهذا السبب

1 أبريل، 2020
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إغلاق حوادث مستشفى الذّرة لهذا السبب

السودان اليوم:

كشفت صحيفة الجريدة الصادرة اليوم”الثلاثاء” عن إغلاق حوادث مستشفى الذّرة وعيادات برج الأمل للحالات المحوّلة بسبب الاشتباه بوجود حالة إصابة بفيروس كورونا.

وحذّرت الصحيفة وفق مصدرها من مغبة ذلك، أنّه سيفاقم من أوضاع مرضى السرطان.
وقالت الصحيفة بحسب مصدر فضّل حجب اسمه إنّه تمّ إغلاق حوادث الذّرة بسبب وجود حالة اشتباه لمرض كورونا.

وأضافت المصدر للصحيفة” لماذا لم يتمّ تعقيم الحوادث حتى تزاول نشاطها، وأين رقابة وزارة الصحة على مستشفى الذّرة ولماذا تمّ إغلاق عيادات برج الأمل للحالات المحوّلة”.







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إغلاق الذرة السبب حوادث لهذا مستشفى

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