عدن تايم

إغلاق عشر أحياء في عدد من مديريات صنعاء

6 مايو، 2020
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قالت وكالة الانباء اليمنية التابعة لسلطة الانقلاب في صنعاء أن اللجنة الفنية لمكافحة الأوبئة أغلقت فجر الاربعاء عشرة أحياء في مديريات الأمانة، كإجراء تجريبي ضمن الاحترازات الوقائية الصحية لمواجهة كورونا.

وبحسب الوكالة أن اللجنة الفنية اغلقت لمدة 24 ساعة أحياء الزراعة الجنوبي بمديرية التحرير، المذهب والحميدي بصنعاء القديمة، كلية الطيران بمديرية معين، القمة مديرية أزال، الروني بمديرية الثورة، المجد الشمالية في الصافية، الرحاب الشرقية بمديرية السبعين، عذبان بمديرية الوحدة، المتاريب الغربية بمديرية شعوب، وغول القاضي الشرقية بمديرية بني الحارث.

سكان في بعض الاحياء السكنية التي شهدت الاغلاق ان الاجراء الحوثي لم يكن احترازيا بقدر ماكان ظهور حالات اشتباه يجري التكتم عليها بعد نقلها الى مستشفيات ومنها الجمهوري الذي تحيط حراسة المليشيات بصورة مشددة.

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