إغلاق مراكز بيع مودمات وشرائح "عدن نت"

أعلنت شركة “عدن نت” إغلاق مراكز بيع المودمات والشرائح في عدن.

وأوضح مصدر مسؤول في الشركة ان إغلاق مراكز البيع بسبب استمرار التلاعب من قبل السماسرة وكذا عدم حصول المواطنين على المودمات بالطريقة الرسمية.

وقال المصدر إن سماسرة البيع يتلاعبون في الحصول على مودمات “عدن نت” واحتكارها لبيعها في السوق السوداء.

واضاف المصدر أن الشركة عملت جاهدة لوصول المودمات الى المواطنين بالاسعار الرسمية بعيدا عن سماسرة البيع والشراء في السوق السوداء.

وأشار المصدر إلى أن قيادة شركة “عدن نت” تعمل حاليا لوضع آلية عمل جديدة لاستئناف بيع وتوزيع المودمات للمواطنين مباشرة دون تدخل السماسرة.

وأكد أن الآلية الجديدة للبيع ستدخل حيز التنفيذ في القريب العاجل حرصا على عدم استفادة سماسرة السوق السوداء من عملية البيع.

ودعا المصدر كافة المواطنين لعدم التعامل مع السماسرة للحصول على مودم “عدن نت”.